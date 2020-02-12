Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü
7 saat önce
Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştüArnavutluk (DHA) ? Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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