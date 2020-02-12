Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü

7 saat önce

Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştüArnavutluk (DHA) ? Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü

Arnavutluk (DHA) ? Temasları kapsamında Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Çavuşoğlu, arnavutluk meclis başkanı gramoz ruçi ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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