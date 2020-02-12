Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - TİRAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - TİRAN - Son Dakika

Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - TİRAN

6 saat önce

Çavuşoğlu'nun gelişi ve Ruçi tarafından karşılanması İkili görüşmeden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun gelişi ve Ruçi tarafından karşılanması

İkili görüşmeden detaylar

TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - TİRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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