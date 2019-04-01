Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı

Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı

15 dakika önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi.

Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." dedi.

Arreaza, Ankara'yı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arreaza, Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin demokratik seçimleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. Arreaza, "Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela ile Türkiye ilişkilerini tarihi bir dönemde olduğunu söyleyen Arreaza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ilk liderlerden biri olduğunu kaydetti.

"Venezuela'da yaşanan siyasi sıkıntılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yanımızda olan en önemli dünya liderlerinden biri olmuştur." diyen Arreaza, Türkiye'nin Venezuela'nın iç işlerine karışılmamasını savunan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." diye konuştu.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]