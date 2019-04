Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmesinde, "Bu seçimlerde vatandaşlarımız Türkiye'nin istikrarına, bekasına oy vermiştir. Sonuçlara baktığımız zaman partimiz açık ara bu seçimleri kazanmıştır. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifakla kıyaslandığında aradaki fark çok büyüktür." dedi.



Ankara'yı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili değerlendirme yaparken, Türkiye'deki tüm seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.



Şeffaf ve halkın özgür iradesini yansıtabileceği seçimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, katılım oranının da demokrasiye bağlılığı bir kez daha gösterdiğini aktardı.



Bakan Çavuşoğlu, "Seçimlerde kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız o şehirleri kime teslim edeceği konusunda özgür iradesini yansıtıyor. Doğu ve güneydoğuda bugün HDP'nin kalesi denilen yerlerde bile açık ara farkla AK Parti seçimleri kazandı. AK Parti'nin kaybettiği seçim bölgeleri de oldu. Bunlardan bir tanesi de benim şehrim Antalya. Ama halkımızın tercihine de saygı duymamız gerekiyor. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti." şeklinde konuştu.



Seçim kampanyasında bazen retoriğin yükseldiğini, bunun doğal olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Seçimden sonra yapılan açıklamalara baktığınız zaman gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle balkon konuşması gerekse diğer adayların ve siyasi partilerin açıklamalarına baktığımız zaman bu olgunluğu görüyoruz. Ben Dışişleri Bakanı olarak ülkenin istikrarını çok önemsiyorum ve bu seçimlerde vatandaşlarımız Türkiye'nin istikrarına, bekasına oy vermiştir. Sonuçlara baktığımız zaman partimiz açık ara bu seçimleri kazanmıştır. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifakla kıyaslandığında aradaki fark çok büyüktür. Dolayısıyla halkımız bekaya ve Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir ama sonuçta ülkemiz kazanmıştır. İnşallah şehirlerimiz kazanacaktır."



Venezuela ile ticaret



Çavuşoğlu, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar konusundaki bir soruyu yanıtlarken de Türkiye'nin tek taraflı alınan kararlara karşı olduğunu söyledi.



Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası hukuka aykırı şekilde bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduklarını, o ülkede gerçekleştirilen seçimlerin yok sayılmasının hangi ülke olursa olsun kaosa yol açabileceğini, hatta iç savaşa bile sürükleyebileceğini anlattı. Çavuşoğlu, bir ülkedeki rejimi değiştirmek için o ülkenin insanlarını cezalandırmanın da insani olmadığını vurguladı.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Venezuela'daki Maduro yönetimini sevmeyebilirsiniz. Ama ülkedeki tüm insanları cezalandırarak bir netice almaya çalışmak insani değildir. Ticaretin kurallarını Dünya Ticaret Örgütü belirler. Buna uygun bir şekilde bağımsız ülkeler kendi arasında ticaret yapar. Kalkıp 'Her ülkeye karşı bu konuda yaptırım uygulayacağım, diğerine bunu yapacağım.' derseniz bugün tüm dünya bu tek taraflı kararlar karşısında çok rahatsız, bunu görüyoruz. Kendi para biriminde bile yapılması doğru değildir. Amerika'nın dolarla ticareti engellemeye çalışması bile uluslararası hukuka aykırıdır. Ticaret kurallarına aykırıdır. Hadi onu geçtik, bu sefer altınla yapılan ticarete de karşı. Şimdi bu nedir? 'Ben büyük ülkeyim bütün kuralları ben belirlerim.' Böyle olmamalı. Biz uluslararası hukuka inanıyoruz. Çok taraflılığa inanıyoruz. Bir ülkenin tek başına aldığı kararları doğru bulmuyoruz."



Türkiye ve Venezuela'nın ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin gözle görülür şekilde arttığını aktardı.



Çavuşoğlu, "Venezuela halkının çektiği sıkıntıları görürken o ülkeyle ticaret yapmamamız düşünülemez. Bizim bu konulardaki tutumumuz gayet nettir." dedi.



Bolton ve Pompeo ile görüşme



Çavuşoğlu, bugün gideceği ABD'de yapacağı temaslar hakkında da bilgi verdi. Yeni Zelanda'daki İslam karşıtı terör saldırısının ardından sadece İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantı çağrısı değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na da Türkiye olarak toplantı çağrısı yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yarınki Genel Kurul toplantısı için bugün New York'a yola çıkacağını söyledi.



New York'ta BM karşısında yeni Türk Evi binasının inşaatına ilişkin bir törene katılacağını belirten Çavuşoğlu, daha sonra geçeceği Washington'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini aktardı. Burada birçok mevkidaşıyla görüşmeler yapacağını dile getiren Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de bir araya geleceği bilgisini verdi.



Çavuşoğlu, daha sonra gideceği Kuzey Carolina'da Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar'ı ve Sancar'ın burada kurmaya çalıştığı Türk merkezini ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.



