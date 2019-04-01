Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı

Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı

1 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler 60 yılı aşmasına rağmen son 3-4 yılda, 60 senede yaptığımızın 5-6 kat mislini yapmış durumdayız." dedi.

Çavuşoğlu-Arreaza Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler 60 yılı aşmasına rağmen son 3-4 yılda, 60 senede yaptığımızın 5-6 kat mislini yapmış durumdayız." dedi.

Arreaza, Ankara'yı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler 60 yılı aşmış olmasına rağmen son 3-4 yılda 60 senede yaptığımızın 5-6 kat mislini yapmış durumdayız." diyen Arreaza, Türk halkının en zor dönemlerinde kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Arreaza, Türkiye ile ticari ilişkilerin de son yıllarda büyük ivme kazanarak en üst noktaya geldiğinin altını çizerek, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerle bu yöndeki siyasi iradeyi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik ortaklığın ilk aşamasında olduklarını söyleyen Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ve Türk halkının yanında olması gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Venezuela halkına olan desteğini gösterdiğinin altını çizdi.

Arreaza, dünya jeopolitiğinin odak noktasında Venezuela'nın olduğu konusunda mevkidaşı Çavuşoğlu ile hemfikir olduklarını belirterek, "Şu anda ülkemizde yaşanan şey, yasal olmayan yollarla ülke yönetimini ele geçirerek, ülkenin sahip olduğu zengin kaynakları bir şekilde elde etme hırsına bağlıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'e (BM) üye olan çok sayıda ülke gibi Venezuela'nın iç işlerine karışılmaması yönünde tavır aldığını anımsatan Arreaza, "BM'de çok taraflı yürüttüğümüz siyasi istişarelerin yanı sıra ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha ileri gitmesi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Arreaza, Venezuela'nın maruz kaldığı ekonomik ambargoya değinerek, "Bunu Küba'ya uygulanan ambargoya benzetebiliriz ancak bu daha saldırgan ve ısrarcı bir yapıya sahip." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dünyayı kontrol edebilecek yegane güç olduğunu savunmanın yanlış olduğuna dikkati çeken Arreata, şöyle devam etti:

"Venezuela ve Türkiye'nin ticari ilişkilerini artırmak ve iş birliğini bir adım daha ileriye taşımak adına alternatif yollar bulmak için durmadan çalışacaklarını söylemek gerekir. Bu noktada Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin son derece esnek bir yapısı olduğunu söylemek gerekir. Karşımıza çıkan herhangi bir zorluğa göre değişikliğe uğrayıp ileri gitmeye devam eden bir ilişki yapısına sahibiz. Bunu da hiçbir şekilde hiç kimse engelleyemeyecek."

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:45 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Venezuela, Güncel
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