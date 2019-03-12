Çavuşoğlu: Artık İsrail'in Pervasızlığına 'Dur' Demek Gerekiyor (2)

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14 dakika önce
ÇAVUŞOĞLU, TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU İNGİLİZ EŞBAŞKANLARINI KABUL ETTİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Hotel'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında İngiliz eşbaşkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.
ÇAVUŞOĞLU, TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU İNGİLİZ EŞBAŞKANLARINI KABUL ETTİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
Hotel'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında İngiliz eşbaşkanları Jack Straw
ve Julian-Horn Smith'i kabul etti. Kabulde, bu yıl Efes- Kuşadası
'nda düzenlenmesi öngörülen 8'inci Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu'nun ikinci teması ise Yunanistan
Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis
ile oldu. Çavuşoğlu, Bokayannis ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:33 Kaynak: DHA
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