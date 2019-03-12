Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Artık İsrail'in Pervasızlığına 'Dur' Demek Gerekiyor (2)

Çavuşoğlu: Artık İsrail'in Pervasızlığına 'Dur' Demek Gerekiyor (2)

14 dakika önce

ÇAVUŞOĞLU, TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU İNGİLİZ EŞBAŞKANLARINI KABUL ETTİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Hotel'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında İngiliz eşbaşkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.

Çavuşoğlu: Artık İsrail'in Pervasızlığına 'Dur' Demek Gerekiyor (2), System.String[]
ÇAVUŞOĞLU, TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU İNGİLİZ EŞBAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Hotel'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında İngiliz eşbaşkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti. Kabulde, bu yıl Efes- Kuşadası'nda düzenlenmesi öngörülen 8'inci Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı. 

Bakan Çavuşoğlu'nun ikinci teması ise Yunanistan Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis ile oldu. Çavuşoğlu, Bokayannis ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:33 Kaynak: DHA

Belek, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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