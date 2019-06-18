Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber...
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Çavuşoğlu: "Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber...

50 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.
Çavuşoğlu: Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:35 Kaynak: AA
antalya, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Güncel
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