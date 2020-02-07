Çavuşoğlu: "Aşırı sağ ve aşırı sol saplantıları avrupayı felakete doğru götürüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Aşırı sağ ve aşırı sol saplantıları avrupayı felakete doğru götürüyor' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Aşırı sağ ve aşırı sol saplantıları avrupayı felakete doğru götürüyor"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Çavuşoğlu: Aşırı sağ ve aşırı sol saplantıları avrupayı felakete doğru götürüyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:15 Kaynak: AA
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