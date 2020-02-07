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Çavuşoğlu: "Aşırı sağ ve aşırı sol saplantıları avrupayı felakete doğru götürüyor"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:15 Kaynak: AA
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