Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır"
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Çavuşoğlu: "Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır"

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Bakan Çavuşoğlu'na bisiklet hediye edilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Bakan Çavuşoğlu'na bisiklet hediye edilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. -2-
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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