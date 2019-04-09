Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Askeri Yöntemle Çözüm Aramak, Libya'ya ve Libyalılara Felaket Getirir"

Çavuşoğlu: "Askeri Yöntemle Çözüm Aramak, Libya'ya ve Libyalılara Felaket Getirir"

12 dakika önce

Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani'nin konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani'nin konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:13 Kaynak: AA
Libya, Başbakan Yardımcısı, Katar, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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