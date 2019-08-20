Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız
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Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.

Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:14 
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