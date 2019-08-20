Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye
'de TSK
konvoyuna saldırı ile ilgili, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:14
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