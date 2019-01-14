Çavuşoğlu, Asselborn ile Görüştü
47 dakika önce
-Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un gelişi -Çavuşoğlu ve Asselborn'un tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Resmi Konut'ta bir araya geldi.
-Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un gelişi
-Çavuşoğlu ve Asselborn'un tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Resmi Konut'ta bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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