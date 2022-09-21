ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Abdullahiyan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un katılımıyla Türkevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.
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