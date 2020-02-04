Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin "Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Astana ve Soçi süreçleriyle ilgili de, "Tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı" diye konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantıda konuştu.