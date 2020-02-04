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Çavuşoğlu: Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana ve Soçi süreçleriyle ilgili de, "Tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı" dedi. Çavuşoğlu, Suriye'nin saldırısıyla ilgili, "Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz" diye konuştu
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin "Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Astana ve Soçi süreçleriyle ilgili de, "Tamamen ortadan kalkmadı ama yara aldı" diye konuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantıda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:38
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