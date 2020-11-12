Çavuşoğlu: "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler"
12.11.2020 09:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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