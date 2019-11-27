Çavuşoğlu-Avad ortak basın toplantısı

Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad, Türkiye gibi ülkelerin desteğiyle Somali'de terör örgütü eş-Şebap sorununun büyük ölçüde halledildiğini kaydederek "Eş-Şebap neredeyse bitmek üzere olan bir örgüt, umuyorum ki çok yakında tamamıyla ortadan kalkacak." dedi.

Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Avad, sıcak ve cömert karşılamalarından dolayı Türk heyetine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ikili ilişkilere Türkiye'nin oldukça güçlü destek verdiğini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Afrika ülkesi Somali'ye "çok ciddi" yatırımlarda bulunduğunu kaydeden Avad, "Altyapı ve insani yatırımlar konusunda Türkiye'nin bize sağladığı çok ciddi yardımlar var, ülkemize yapılan en etkileyici yardımlar Türkiye'den geliyor." dedi.

Avad, bu yatırımlar arasında hastaneler, havalimanları, eğitim ve askeri tesisler, limanlar, geçici meclis binasının inşaatının bulunduğunu kaydederek, yatırımların Türk şirketlerince sürdürüldüğünü söyledi.

İnsani yardımlar

Avad, Türkiye'nin Somali'ye devam eden insani yardımlarını da dile getirerek, Somali'nin yaşadığı her tür felakette Türkiye'nin yardımlarını esirgemediğini dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası rolüne dikkati çeken Avad, "Türkiye bizim için çok önemli bir müttefik ve kardeş bir ülke, Türkiye'nin uluslararasi arenadaki liderlik rolünden büyük memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda güçlü olan kardeş ülke ilişkilerimizi daha da kuvvetlendireceğimize inanıyoruz. Bugün burada gerçekleşen ikili toplantılar oldukça başarılı geçti, sayın bakan tüm ricalarımıza yanıt verdi." şeklinde konuştu.

Mevkidaşını ülkesine davet eden Avad, Somali'ye Türkiye'den gelen heyetlerin her zaman büyük mutluluk uyandırdığını kaydederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Somali'ye düzenlediği ziyaretler oldu. Bu ziyaretler bizim her zaman dosta ihtiyacımız olduğu dönemde gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün sac ayakları

Avad, terör örgütü Eş-Şebap'ın Somali istikrarının önündeki en büyük tehdit olduğunun altını çizerek, örgütün mağlup edilmesi konusunda kesin noktalara ulaşıldığını söyledi.

"Türkiye gibi kardeş ülkelerin desteğiyle Şebap sorununu hallediyoruz." diyen Avad, Somali güvenlik güçlerine sağlanan desteklerle örgütün etkin olduğu yerlerde hakimiyetini yitirdiğini kaydetti.

Avad, hem ABD hem Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlarla çalışmalarını yürüten Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) hem de Körfez ülkelerinin desteğiyle örgüte karşı mücadelenin devam ettiğini belirtti.

İdeolojik, askeri ve finansal olmak üzere örgütün 3 ayağının olduğuna dikkati çeken Avad, Eş-Şebap terör örgütünün "İslam birliğini temsil ettiği" iddiasını anımsattı.

"Fırsatçı intihar saldırıları durdu"

Örgütün ideolojik olarak tamamen bittiğini ve Somali'nin askeri olarak üstünlüğü ele geçirdiğini aktaran Avad, "Şu an Somali'de en güçlü silahları olan ideoloji kısmını hallettik, halihazırda Somali'de hiçbir vatandaş, din adamı Eş-Şebap'ın İslam'ı temsil ettiğine inanmıyor, bu anlamda halk üzerine hiçbir hakimiyetleri kalmadı." diye konuştu.

Örgütün eskiden askeri gücü olduğunu ifade eden Avad şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye gibi kardeş ülkelerin uluslararası desteğinin arkamızda olmasıyla sorunu büyük ölçüde hallettik. (Eş-Şebap) ülkemize karşı bir tehdit ifade etmiyor, Somali güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiyorlar. Yalnızca zaman zaman bomba yapımı suretiyle fırsatçı intihar saldırıları gerçekleştiriyorlar. Farkettiyseniz istihbarat ve güvenlik güçlerinin sıkı çalışmaları ve tedbirleriyle, daha önce başkent Mogadişu ve benzer şehirlerde gerçekleşen fırsatçı ve hain intihar saldırıları durdu."

"Askeri ve polis akademisi eğitimleri"

Eğitim fırsatı olmayan gençlerin terör örgütü saflarına katılmasının örgütün diğer sac ayağını oluşturduğunun belirten Avad, "Burada bir finansal destek vermeleri söz konusuydu. Mogadişu'daki bazı merkezlerin kontrolleri elinde olduğu için buradan bir mali destek sağlayabiliyorlardı." ifadesini kullandı.

Avad, örgütün "göz korkutmak" ve "para vermek" suretiyle Somali halkını yanına çekmeye çalıştığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gibi kardeş ülkelerimizin destekleriyle yönetimin güçlenmesi, gençliğe verilen destek ve sağlanan burslar ve oluşturulan fırsatlar, askeri ve polis akademi eğitimleriyle, kurumların taleplere yanıt vermesiyle halkın gözündeki hükümet gücü ve hakimiyeti arttı. Gençler artık Eş-Şebap saflarına geçmiyor böylece sayıca üstünlükleri bitiyor ve sayısal olarak azalıyorlar. İdeolojik, askeri ve mali ayakları var, artık burada ideolojik olarak bitti. Mali açıdan da çok fazla güçleri söz konusu değildi. Eş-Şebap neredeyse bitmek üzere olan bir örgüt, umuyorum ki çok yakında tamamıyla ortadan kalkacak."