Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Schinas ile görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile Belarus başta olmak üzere bölgemizdeki düzensiz göç sorunlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonundan alınan bilgiye göre, Schinas'ın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir toplantı yapması bekleniyor.