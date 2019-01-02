Çavuşoğlu: "Avrupa ile Batı ile Rusya Arasında Bir Tercih Yapmak Zorunda Değiliz"
59 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba
Konferansları programına katıldı.
"Avrupa
kıtasının biz parçasıyız. Kimse bizi Avrupa'nın dışında görmesin, göstermeye de çalışmasın. Avrupa Birliğine üye olamadık diye Avrupa'nın dışındayız diye bizim de komplekse girmememiz lazım"
"Avrupa ile, Batı ile Rusya
arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz ki biz"
"Bizim dış politikamız son derece dengeli olması lazım. Çok yönlü proaktif dış politikanın yanında dengeyi de çok iyi gözetmemiz lazım. Bir tarafla ilişkinizi diğer tarafla alternatif olarak görmemek lazım. Tam tersi, tamamlayıcı olarak görmek lazım"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:59 Kaynak: AA
Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı
Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
İYİ Parti'den İstifa Eden İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı