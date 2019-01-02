Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Avrupa ile Batı ile Rusya Arasında Bir Tercih Yapmak Zorunda Değiliz"

Çavuşoğlu: "Avrupa ile Batı ile Rusya Arasında Bir Tercih Yapmak Zorunda Değiliz"

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.

"Avrupa kıtasının biz parçasıyız. Kimse bizi Avrupa'nın dışında görmesin, göstermeye de çalışmasın. Avrupa Birliğine üye olamadık diye Avrupa'nın dışındayız diye bizim de komplekse girmememiz lazım"

"Avrupa ile, Batı ile Rusya arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz ki biz"

"Bizim dış politikamız son derece dengeli olması lazım. Çok yönlü proaktif dış politikanın yanında dengeyi de çok iyi gözetmemiz lazım. Bir tarafla ilişkinizi diğer tarafla alternatif olarak görmemek lazım. Tam tersi, tamamlayıcı olarak görmek lazım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:59 Kaynak: AA

Jandarma, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Rusya Federasyonu, Güncel
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