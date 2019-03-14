Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

Çavuşoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

13 dakika önce

- Görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel
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