Fransa , ( DHA ) - Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı

İBB, Altunizade'deki yoğunluk için harekete geçti: Her metro seferi için 3 boş metrobüs durağa gönderilecek