Çavuşoğlu, avrupa konseyi eski genel sekreteri jagland ile görüştü
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Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştüFransa, (DHA) - Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:29 Kaynak: DHA
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