Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, avrupa konseyi genel sekreteri pejcinovic-buric ile görüştü
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Çavuşoğlu, avrupa konseyi genel sekreteri pejcinovic-buric ile görüştü

1 saat önce

Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.

Çavuşoğlu, avrupa konseyi genel sekreteri pejcinovic-buric ile görüştü, System.String[]

Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
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