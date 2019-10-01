Çavuşoğlu, avrupa konseyi genel sekreteri pejcinovic-buric ile görüştü
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Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic-Buric ile görüştüFransa, (DHA) - Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:53 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic-Buric ile görüştü
Fransa, (DHA) - Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.
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