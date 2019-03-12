Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne Aday Gösterilen Bakoyannis'i Kabul Etti

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne Aday Gösterilen Bakoyannis'i Kabul Etti

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreter adayı Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne aday gösterilen Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa Konseyi Genel Sekreter adayı
Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis
Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne aday gösterilen Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sekreter, Yunanistan, Avrupa Konseyi, Güncel
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