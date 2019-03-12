Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne Aday Gösterilen Bakoyannis'i Kabul Etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreter adayı Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne aday gösterilen Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından...
- Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi
Genel Sekreter
adayı Yunanistan
'ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis
Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne aday gösterilen Yunanistan'ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:49 Kaynak: AA
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