Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic ile görüştü
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Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic ile görüştü

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'i karşılaması ve görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic ile görüştü, System.String[]
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic'i karşılaması ve görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:35 Kaynak: AA
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