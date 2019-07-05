Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi, Srebrenitsa soykırımını ilk kez anacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa soykırımıyla ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve diğer tarihte yaşanan olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak, biz de katkı sağlıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce Konya'da otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, İslam karşıtlığının moda haline geldiğini belirtip, popülizmden kaynaklandığını söyledi. Çavuşoğlu, "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır. İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman esasen bunu savunanların, ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz. Esasen popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın İslam düşmanlığını ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez" diye konuştu.'DÜNYA BİZİM BAKTIĞIMIZ GİBİ BAKMIYOR'Dünyanın, terör saldırılarına bakışını değerlendiren ?Çavuşoğlu, "Bakınız; 1993 yılında Solingen'de yaşanan, 5 vatandaşımızın canlı canlı yakılması, bu ilk gördüğümüz emarelerden bir tanesidir. Yine 2000 ile 2007 arasında NSU davası dediğimiz o süreçte 8'i vatandaşımız, göçmen kökenli 10 kişinin katledilmesi, sistematik bir şekilde öldürülmesi başka bir boyuttur. Yine Yeni Zelanda'da 15 Mart'taki saldırı, cuma günü, cuma namazını eda etmek için oraya giden vatandaşlarımızın katledilmesi, başka bir örnektir. Biz Yeni Zelenda'daki cami saldırısı ile Sri Lanka'daki kilise saldırısını ayırt etmiyoruz. İkisi de hain saldırıdır, ikisi de terör saldırısıdır; ama bugün dünya, maalesef bizim gibi bakmıyor. İdeolojisinden, kendi görüşünden, kendi inancından bakıyor; ama biz öyle bakmıyoruz" dedi.'İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ'Her türlü karşıtlığı reddettiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz, bugün İslam düşmanlığını da antisemitizmi de Hristiyan karşıtlığını da reddediyoruz. İnancımız gereği reddediyoruz ve insanlık suçu olarak görüyoruz. İşte bizim dışımızdaki inanca sahip olan herkesi de bu açıdan baktırmayı başardığımız zaman esasen bu olumsuz trendi hep birlikte geriye çevirebiliriz. Tabi ki vatandaşlarımızın, Müslümanların karşı karşıya kaldığı saldırılar olduğu zaman biz de devlet olarak sizlerle beraber üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Özelikle hukuki alanda vatandaşlarımızın ve Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Ayrıca siyasilere ve de sivil toplum örgütlerine, medyaya bu gidişatın çok tehlikeli olduğunu, kendilerini de çok tehlikeli mecraya sürüklediğini iyi anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.'DÜNYA SOSYAL MEDYA İKİLEMİ YAŞIYOR'Sosyal medyanın kullanımıyla ilgili tartışmalara değinen Çavuşoğlu, "Dünya, bugün sosyal medya ikilimi yaşıyor. Bir taraftan ifade özgürlüğü diğer taraftan sosyal medyanın, Yeni Zelenda'da gördüğümüz gibi terör eylemleri dahil her türlü insan hayatını etkileyecek olumsuz alanlarda nasıl kullanıldığı tartışılıyor. 'Bu dengeyi nasıl kurabiliriz' tartışmaları var. Bugün Avrupa Konseyi gibi Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler gibi hatta AGİT gibi örgütler, bu konuda çok çaba sarf ediyorlar, kafa yoruyorlar. Bugün biz çoğulculuğu ve evrensel değerleri, inancımız gereği ön plana çıkarmazsak bu çabalar da esasen yarım kalabilir yani sonuçsuz kalabilir. Bugün sahada da somut adımlarla önlemler almak için çaba sarf etmemiz lazım" dedi.AVRUPA KONSEYİ'NDE SREBRENİTSA ANMASISrebrenitsa soykırımının Avrupa Konseyi'nde anılacağını belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası örgütler nezdinde de Türkiye Cumhuriyeti, çok aktif çaba sarf ediyor. 2 yıl Meclis Başkanlığı'nı yaptığım Avrupa Konseyi'nin temel görevi; insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır. İnşallah ayın 11'inde de Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve diğer tarihte yaşanan olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz" diye konuştu.'AVRUPA ÜLKELERİNDE ORTAK EĞİTİME GEÇMEK İSTİYORUZ'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yurt dışındaki çalışmalarıyla örnek gösterildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Bugün Avrupalı muhataplarımıza ve özellikle de 'İslam yasası'nı kabul eden Avusturya'daki muhataplarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığı din müşavirlerimizle din görevlilerimizin görev yapmasını istemeyenlere karşı bir soru soruyoruz. Ülkenizde radikalleşen terör örgütüne katılan bir tane Müslüman Türk var mı? Avusturya, Almanya ve Hollanda'dan aldığımız tüm cevap, 'Hayır, bir tane dahi görmedik'. Onlar bize bunun sebebini soruyorlar. Sebebi; Diyanet İşleri Başkanlığı'mızla bugüne kadar yaptığımız iş birliğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin İslam'ı vatandaşlarımıza doğru şekilde öğretmesi sayesindedir. Bunu söylediğimizde de hepsi hakkı teslim ediyor. O nedenle Avusturya'da bazı zorlukları yaşadık; ama yeni formüller buluncaya kadar da farklı vakıflar üzerinden ve diğer yöntemlerle devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi özellikle bazı Avrupa ülkelerinde ortak eğitime geçmek istiyoruz. Onlar da buna sıcak bakıyor yani o ülkelerde imam hatiplilerin yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Marmara Üniversitesi ile Strazburg'da bir ilahiyat fakültesinin kurulması için Fransa nezdinde temaslarımız devam ediyor. Bu konuda Fransa ve ilgili üniversite olumlu cevap vermiştir."

- Konya