Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.
7 saat önce
Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:58 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: " Avrupa'nın sınırları Türkiye- Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"
Son Dakika Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı