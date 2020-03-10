Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.

7 saat önce

Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: " Avrupa'nın sınırları Türkiye- Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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