Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Avrupa'nın sınırları Türkiye- Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"

Çavuşoğlu: Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı
YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
19:57 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
19:57 BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
19:55 - Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı
19:40 Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
19:39 ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:00:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]