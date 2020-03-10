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Çavuşoğlu: "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Avrupa'nın sınırları Türkiye- Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor"
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