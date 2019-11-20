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Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun görüşmenin yapılacağı mekana girişi
-Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile tokalaşması
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