Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
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Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun görüşmenin yapılacağı mekana girişi

-Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile tokalaşması

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Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19 Kaynak: DHA
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