Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, avrupa parlamentosu başkanı sassoli ile görüştü
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Çavuşoğlu, avrupa parlamentosu başkanı sassoli ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

Çavuşoğlu, avrupa parlamentosu başkanı sassoli ile görüştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:24 Kaynak: DHA
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