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Çavuşoğlu, avrupa parlamentosu başkanı sassoli ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:24 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
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