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Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.


Brüksel, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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