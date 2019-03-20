Çavuşoğlu, Avustralyalı Mevkidaşı Payne ile Telefonda Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avustralya
Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avusturalyalı mevkidaşı Marise Payne ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Selen YALAZ/ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:44 Kaynak: DHA
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