Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Avustralyalı Mevkidaşı Payne ile Telefonda Görüştü

Çavuşoğlu, Avustralyalı Mevkidaşı Payne ile Telefonda Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Avustralyalı Mevkidaşı Payne ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturalyalı mevkidaşı Marise Payne ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

 

Selen YALAZ/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

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