Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü
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Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü

1 saat önce

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü, System.String[]
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü


Birleşmiş Milletler, Avusturya, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
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