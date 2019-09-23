Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü
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Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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