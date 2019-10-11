Çavuşoğlu: "Ayrım gözetmeksizin terör örgütleriyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz"
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz."
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