Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Ayrım gözetmeksizin terör örgütleriyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Ayrım gözetmeksizin terör örgütleriyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz'

Çavuşoğlu: "Ayrım gözetmeksizin terör örgütleriyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz"

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu: Ayrım gözetmeksizin terör örgütleriyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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