Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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