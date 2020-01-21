Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

İkili görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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