Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Son Dakika TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu