Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.

İkili görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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