Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
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