Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------Bakanların görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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