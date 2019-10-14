Çavuşoğlu, azerbaycan cumhuriyeti dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
1 saat önce
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştüAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı