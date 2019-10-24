Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü

Çavuşoğlu, azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü

35 dakika önce

Çavuşoğlu, Azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştüAzerbaycan, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü

Azerbaycan, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü.

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato? Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.

Çavuşoğlu, azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü

Azerbaycan, Bakü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49 Kaynak: DHA
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