Çavuşoğlu, azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü
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Çavuşoğlu, Azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştüAzerbaycan, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Azerbaycan'da mevkidaşları ile görüştü
Azerbaycan, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda Malezyalı ve Venezuelalı mevkidaşları ile görüştü.
Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato? Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü.
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