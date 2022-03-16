Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

16.03.2022 21:12
Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'daki mevcut durum halkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alış verişinde bulunulduğu da aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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