Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü

6 saat önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü, System.String[]
–Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aile fotoğraf çekimi

Toplantıdan görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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