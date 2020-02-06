Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü
6 saat önce
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
–Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü
'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Azerbaycan
Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Aile fotoğraf çekimi
Toplantıdan görüntü
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