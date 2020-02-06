Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, azerbaycan dışişleri bakanı elmar mammadyarov ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştüAzerbaycan (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov...
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü
Azerbaycan (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
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