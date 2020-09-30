Çavuşoğlu: "Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik"
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:32 - Kaynak: AA
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