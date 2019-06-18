Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü
40 dakika önce
Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Azerbaycan
'ın Ankara
Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü
(Tür: Ankara)
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