Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü
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Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü

40 dakika önce

Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü
(Tür: Ankara)
Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Başkatip Elçin Allahverdiyev ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Ankara, Azerbaycan, Güncel
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