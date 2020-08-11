Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu sorunun diplomasi ile çözülmesini arzu... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu sorunun diplomasi ile çözülmesini arzu...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:57
Kaynak: AA
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