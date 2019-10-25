Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:57 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine katıldı. Katılımcılar, zirve öncesi aile fotoğrafında bir araya geldi.
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