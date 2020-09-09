- Çavuşoğlu, Bamako'da Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüştü - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Bamako'da Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüştü

- Çavuşoğlu, Bamako'da Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüştü Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüşme gerçekleştirdi.

- Çavuşoğlu, Bamako'da Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüştü

BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ziyareti turu kapsamında geldiği Mali'nin başkenti Bamako'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşları ve iş adamları ile bir araya geldi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Kiminiz sivil toplumu temsil ediyorsunuz. Bazılarınız da burada iş insanı olarak görev yapıyorsunuz" dedi. Çavuşoğlu, "Normal şartlarda böyle ziyaretlerde biz bu toplantıları yapmıyoruz. Ama özellikle böyle ülkelere her zaman gelemediğimiz için vakit dar da olsa sizleri görmek istedik. Ama genel anlayışta biz yurt dışına gittiğimiz zaman mutlaka oradaki yaşayan vatandaşlarımızı görürüz. Onlarla sohbet ederiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Buradaki BM misyonuna katkı sağlıyoruz. Bu sene de yaklaşık 1.6 milyon dolar, bütçesine de katkı sağladık. Polisimiz geçmişte burada görev yaptı" dedi.

- Çavuşoğlu, Bamako'da Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Bamako, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çavuşoğlu, Bamako'da Türk vatandaşları ve iş adamları ile görüştü - Son Dakika

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