Çavuşoğlu, Bangladeş Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan Hasina'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Büyükelçilik binamızın inşasına destekleri için teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir kalkınmasıyla Güney Asya'nın yükselen yıldızı Bangladeş "Yeniden Asya" girişimimizin en önemli ortaklarından" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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