Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda...

Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda...

18 dakika önce

Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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