Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda...
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Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil."
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