Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:45 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"
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