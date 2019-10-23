Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu'

Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"

12 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"

Çavuşoğlu: (Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:45 Kaynak: AA
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